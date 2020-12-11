Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı
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Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı

11.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:44
Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Chelsea'nin eski Brezilyalı orta saha oyuncusu Remires'i gündemine aldı. Bordo mavililerin bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcuya kısa sürede imza attırması bekleniyor.

Eddie Newton ile yol ayrımına gidip takımı Abdullah Avcı'ya emanet eden Trabzonspor'u devre arasında hareketli günler bekliyor. Anders Trondsen'in sezonu kapatması, Flavio, Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak üçlüsünün sakatlanması ya da cezalı duruma düşmesi durumunda merkezde Kamil Ahmet Çörekçi'yi oynatma durumunda kalan bordo-mavililerde; orta saha transferi için titiz bir çalışma sürdürüyor.

Takımdaki yabancı fazlalığı nedeniyle bazı isimlerle yol ayrımına gitmeye hazırlanan Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'dan transfer listesi istedi.

ABDULLAH AVCI İSTEDİ; YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Asist Analiz'in haberine göre; Tandemi; Vitor Hugo-Edgar le ikilisinden kuran deneyimli çalıştırıcı, listenin ilk sırasına Majid Hosseini ve Gaston Gampi ikilisini yazdı. Bu oyuncuların dışında; raporuna Stiven Plaza, Marlon ve Fousseni Diabate'yi de ekleyen Avcı, orta saha ve sol bek transferinin elzem olduğunu yönetime iletti.

Görüşmelerde; orta sahanın sisteminde kilit rol oynadığını belirten başarılı taktisyen, "Ne yapın ne edin merkeze bir oyuncu alın" dedi. Bunun üzerine harekete geçen bordo-mavililer, kelepir transfer avına çıktı.

BEDAVAYA GELİYOR

Yakın dönemde; orta sahasını John Obi Mikel, Jose Sosa ve Badou Ndiaye önemli isimlere emanet eden Fırtına, bu oyuncular kadar kaliteli bir futbolcuyla dirsek temas haline geldi.

Manajerler tarafından önerilen eski Chelsea'li Ramires ile görüşen ve önemli yol kat eden Trabzonspor yönetiminin devre arasında Brezilyalı yıldıza bordo mavili formayı giydirmesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldız, Abdullah Avcı'nın da onayından geçti. İş imzaya kaldı.

(Kaynak: Hürriyet)

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