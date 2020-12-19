Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti
19.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, geriye düşmesine rağmen kazandı.
Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Caleb Ekuban ve 65. dakikada Jorge Djaniny attı. Rizespor'un tek sayısını ise 36. dakikada penaltıdan Milan Skoda kaydetti.
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 17'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 15 puanda kaldı.