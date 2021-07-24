Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti
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Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelirken maçın yorumcusu Selahattin Kınalı yaptığı yorumlarla maçın önüne geçti. Başakşehirli futbolcu Muhammet Demir'in köyü için "Az önce at hırsızlarından bahsettik ya, Muhammet de oralıdır" diyen Selahattin Kınalı, tepki topladı. Kınalı, maçın ilk dakikalarında ise "Futbol erkek oyunudur" diyerek de eleştirilerin odağına yerleşti.

Futbol yorumcusu Selahattin Kınalı, A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan Trabzonspor-Başakşehir hazırlık maçının ilk yarısında yaptığı yorumlarla, sosyal medyada tepki topladı.

MAÇIN SPİKERİ MÜDAHALE ETTİ

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, "Chiellini biliyorsun aslen Trabzon Gugudalıdır. At hırsızlarının olduğu bir yer. Bizim oraya da çok yakın. Ben de oralıyım, ne fark eder" dedi. Maçın spikeri Cüneyt Şen ise "Yanlış anlaşılmasın" diyerek müdahale etmek istedi.

"MUHAMMET DE ORALIDIR"

Daha sonra Başakşehirli futbolcu Muhammet Demir için "Az önce at hırsızlarından bahsettik ya, Muhammet de oralıdır" diyen Selahattin Kınalı, tepki çekti. Yine Kınalı'ya müdahale eden Cüneyt Şen, "İsterseniz demeyelim, sosyal medyada tepki var. Yanlış anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL ERKEK OYUNU"

Maçın ilk dakikalarında ise Tolga Ciğerci'nin sert faulleri sonrası "Futbol erkek oyunudur. Tabii sert olacak" yorumu yapmıştı.

İşte Selahattin Kınalı'ya sosyal medya üzerinden gelen bazı tepkiler;

"Muhammet Demir'e at hırsızı diyen Selahattin Kınalı hakkında işlem ne zaman yapılır?"

Trabzonspor-Başakşehir maçında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için 'at hırsızları' diyen A Spor yorumcusu tepki çekti

"Selahattin Kınalı ne kadar boş yorum varsa yapıyor. Mümkünse bu adamı maç esnasında yorumcu koltuğunda oturtmayın"

Trabzonspor-Başakşehir maçında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için 'at hırsızları' diyen A Spor yorumcusu tepki çekti

"A Spor'da hazırlık maçında ülkenin en kötü futbol yorumcusu var. Selahattin Kınalı, çok yordu sesi kapattım öyle izliyorum maçı"

"Selahattin Kınalı'ymış. "Futbol erkek oyunu tabii sert olacak'' ve ''Muhammet Demir de at hırsızlarının mahallesinden'' gaflarını da yaptı daha sonrasında"

Trabzonspor-Başakşehir maçında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için 'at hırsızları' diyen A Spor yorumcusu tepki çekti
Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için 'At hırsızları' diyen A Spor yorumcusu tepki çekti
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Servet Uzun
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Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti - Haberler Spor
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