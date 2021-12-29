Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: Hesapların hepsini bu yıl göreceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 2021-22 sezonunda ilk devreyi zirvede kapatan ve şampiyonluğa doğru ilerleyen Trabzonspor'da Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini belirterek, "İkimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var. Trabzonspor da alacak, hocamız da alacak hak ettiklerimizi. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz" dedi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde 2 dönem başkan yardımcılığı yapan ve son genel kurulda yeniden seçilen Ağaoğlu yönetiminde Asbaşkanlık görevini üstlenen Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon dergisine açıklamalarda bulundu.

Bu sezon şampiyon olmak için çok dikkatli davrandıklarını ve bunun için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kulübe büyük emek verdiğini söyleyen Doğan, "Camianın edindiği tecrübeler ve bizim gözlemlerimizle bu sene buna izin vermemeye çalışıyoruz. Başkanımız inanılmaz bir emek veriyor, adeta hayatını buna adamış vaziyette. Mesai anlamında hepimizden daha fazla Trabzonspor'a emek veriyor. Bu benim çok saygı gösterdiğim bir durum. Her şeyin içerisinde. Biz de aynı duygularla içerisindeyiz. Geçmiş hataların oluşmasına izin vermiyoruz, vermememiz lazım. Camiamızın da bu konuda, sadece bu yönetim olarak söylemiyorum, her yönetimin yanında olması lazım. Çünkü yılların yarattığı stres, insanları çok daha agresif, çok daha sıkıntılı pozisyonlara getirebiliyor. Hep aynı şey çıkıyor buradan konuşunca. Bu şehre artık kupanın gelmesi lazım. Biz bu şehre kupayı getirdikten sonra pek çok şeyin daha farklı geliştiğini inşallah hep beraber izleyeceğiz" sözleriyle tamamladı.