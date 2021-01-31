Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 14 N'Sakala), de Souza, Hutchinson (Dk. 76 Ljajic), Ghezzal (Dk. 64 N'Koudou), Mensah (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 62 Bakasetas), Abdulkadir Parmak (Dk. 4 Baker), Flavio, Nwakaeme (Dk. 86 Hosseini), Ekuban, Djaniny (Dk. 86 Yusuf Sarı)

Goller: Dk. 29 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 44 Montero (Kendi kalesine), Dk. 63 Vitor Hugo (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Rosier, Dk. 90 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 40 Ekuban, Dk. 45+2 Edgar Ie, Dk. 90 Baker (Trabzonspor)

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

53. dakikada Vida'nın orta sahadaki hatası sonrasında topu kapan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza yayının önüne kadar sürerek şutunu çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu topu önledi.

59. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği topa arka bölümdeki Larin, kafayla vurdu. Kaleye paralel giden topu ters direk dibindeki Hutchinson kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Nwakaeme, son çizgi üzerinde rakiplerinden sıyrılarak topu içeri çevirdi. Vitor Hugo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou'nun yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

71. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rosier'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

88. dakikada Rosier'in sağdan ortasında de Souza'nın kafayla vurduğu top arkaya sekti. Bu bölümdeki Aboubakar, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul