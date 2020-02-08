Trabzonspor: 0-2

08.02.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:27

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Toure (Dk.87 Ahmet Oğuz), Halil İbrahim (Dk.87 Mats), Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz, Sessegnon (Dk.87 Sio), Nadir ÇiftçiTRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Dk.86 Doğan Erdoğan), Guilherme (Dk.67 Abdulkadir Parmak), Ndiaye (Dk.90+6 Hosseini), Nwakaeme, Sörloth GOLLER: Dk.79 Sosa (P), Dk.83 Nwakaeme (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Nadir, Halil İbrahim, Yasin Pehlivan, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Ahmet Oğuz (yedek kulübesinde), Flavio (Gençlerbirliği) - Ndiaye (Trabzonspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+3 SörlothSüper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor karşılaşmadan Sosa'nın (penaltı) ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Bordo mavililerde Sörloth 90+3'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bir maç eksiği bulunanTrabzonspor bu galibiyetle, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un önünde liderlik koltuğuna oturdu.7'nci dakikada Guilherme kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Topa yükselen Campi'nin vuruşu kale direğinin sağından auta çıktı.11'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon'un şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.24'üncü dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nadir Çiftçi boş pozisyonda topa vurdu, top üstten auta gitti.İlk yarı golsüz sona erdi.47'nci dakikada Guilherme'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası arka direğinde topla buluşan Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Nordfeldt uzaklaştırdı.54'üncü dakikada ceza yayının birkaç metre gerisinde topla buluşan Ndiaye şutunu çekti. Kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.69'uncu dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda kaleci Nordfeldt topu 90'dan çeldi.75'inci dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nadir'in Hüseyin'e yaptığı faul sonrası VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.79'uncu dakikada penaltı noktasına gelen Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.83'üncü dakikada ceza sahasında Sörloth topu kafayla Nwakaeme'nin önüne indirdi. Nwakaeme'nin vuruşunda top kaleci Nordfeldt'in sağından ağlarla buluştu: 0-2.90+3'te Baiano ile girdiği pozisyonda Sörloth kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Kaynak: DHA

- Ankara