Trabzonspor: 0-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor: 0-1

19.02.2021 21:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:19
Trabzonspor: 0-1

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike (Dk. 67 Youssouf), Mehmet, Deniz (Dk.39 Gulbrandsen), Berkay, Fernendes (Dk.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike (Dk. 67 Youssouf), Mehmet, Deniz (Dk.39 Gulbrandsen), Berkay, Fernendes (Dk. 46 Ba), CrivelliTRABZONSPOR: Kağan- Kamil Ahmet, Edgar, Hugo, Faruk Can, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas (Dk. 90 Atakan), Yunus (Dk. 78 Yusuf), Djaniny (Dk. 87 Afobe)GOLLER: Dk. 79 Yusuf (Trabzonspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Rafael (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Faruk Can, Yusuf Sarı (Trabzonspor) - Crivelli, Rafael (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasının açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. 17'nci dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta, Djaniny'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.66'ncı dakikada Djaniny sağ çaprazdan ceza sahası içine girmeye çalıştı, defansın müdahalesiyle top Bakasetas'ın önünde kaldı, Yunan futbolcunun sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.79'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf Sarı kendi yarı sahasının sağından aldığı topla rakip ceza sahasına girdi ve yerden sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.86'ncı dakikada Flavio'nun ceza sahası içinde topu gönderdiği Yusuf Sarı'nın şutunda Youssouf topu çizgiden çıkardı.90+'üncü dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Rafael, Yusuf Sarı'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı.


- İstanbul
Trabzonspor: 0-1
Trabzonspor: 0-1
Trabzonspor: 0-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor: 0-1 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 21:32:30. #1.16#
title