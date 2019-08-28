28.08.2019 15:58

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Genel Kurulu yapıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı.

Ustaoğlu, mevcut durum, gelecekte yapılacak faaliyetler ve diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, "Bölgemizin, ilimizin, ülkemizin istihdamına, ekonomisine, iş dünyasına büyük katkı sağlayacak bu önemli yatırımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ise bundan sonraki süreci de şehrin dinamiklerinin katkılarıyla sonuçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.



TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da Kasım 2013'de başlatılan sürecin bugüne geldiğini vurgulayarak, "Projeye hizmet veren o dönemki valimiz rahmetli Recep Kızılcık'a, dönemin DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım'a, o günden bugüne kadarki valilerimiz ve belediye başkanlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Arsin'in geçmiş dönem belediye başkanı Erdem Şen'in destekleri oldu. Kanunun çıkarılması konusunda eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'nün çok büyük desteği oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2013 yılında TTSO'da gerçekleştirilen toplantıda 11 proje sunduklarına işaret eden Hacısalihoğlu, bunlardan birinin de Yatırım Adası Projesi olduğunu aktardı.

Hacısalihoğlu, Erdoğan'ın, "Siz çalışmanıza devam edin, talep toplamaya devam edin, bu kanunu çıkarmak bizim işimiz." dediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O günden bu yana bizler, gerek valilerimiz gerek belediyelerimiz gerekse ilgili kurumlarla işi takip ettik. En büyük destekçilerimiz Berat Albayrak Bakanımız, Süleyman Soylu Bakanımız oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da kanunun çıkmasında büyük etkisi oldu. Bu şekliyle birçok bakanımızın bu projeye desteği olmuştur. Yönetici şirketimizin ilk resmi toplantısı olduğu için özellikle bunları belirtmek istiyorum. Bugünkü toplantımız bir tarihe imza atmaktır."

Cumhurbaşkanı Kararı ile Trabzon'un Arsin ilçesindeki alan, 24 Ağustos 2019'da "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edilmişti.

Kaynak: AA