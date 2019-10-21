Trabzon'un 2019 yılı toprak verimlilik raporu açıklandı

21.10.2019 16:47

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015 yılında hizmete açılan Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuvarında analiz edilen 4 bin 602 toprak numunesinin sonuçlarına göre "Trabzon İli 2019 Yılı Toprak Verimlilik Raporu" hazırlandı. Buna göre, analizi yapılan tarım topraklarında kireç ve organik madde miktarının yetersiz olduğu görüldü.



Büyükşehir Belediyesinin, Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'nde bulunan Toprak Analiz Laboratuvarında, toprak numuneleri analiz edilerek ve çiftçilere gübre tavsiyesinde bulunuluyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen toprak verimlilik analizleri; toprak reaksiyonu, toplam tuz, bünye, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç tahlillerinin titizlikle yapıldığı laboratuvarda bugüne kadar yapılan tahliller, uzman ziraat mühendislerince değerlendirilerek "Trabzon İli 2019 yılı Toprak Verimlilik Raporu" hazırlandı. Buna göre; Trabzon'da analizi yapılan tarım topraklarında yüzde 80,88 kireç miktarının, yüzde 65,27 organik madde miktarının, yüzde 32,09 fosfor miktarının ve yüzde 15,84 potasyum miktarlarının normalden düşük olduğu görüldü.



"Analiz yaptırmadan gübre kullanmayın"



Analizler ilçe bazlı değerlendirildiğinde, Akçaabat ve Çarşıbaşı ilçelerinden gelen toprak numunelerinde yüzde 80 ve üzeri organik madde eksikliği tespit edildi. Organik madde açısından tarım toprakları en yeterli durumda olan ilçenin Dernekpazarı olduğu belirlendi. Trabzon'da analizi yapılan tarım toprakları fosfor ve potasyum elementleri açısından ilçe bazlı olarak incelendiğinde ise, ilçelerin büyük çoğunluğunda fosfor ve potasyum elementlerinin fazla bulunduğu belgelendi. Bu nedenle çiftçilerin toprak analizi yapmadan fosfor ve potasyum içeren kompoze gübreleri kullanmaması gerektiğinin ifade edildiği raporda, toprakta fosfor ve potasyum elementlerinin fazlalığının diğer besin elementlerinin bitki tarafından alınmasını engellediğinden, kullanılan gübrelerden beklenilen faydanın sağlanamadığına dikkat çekildi. Raporda, "Bu durumda harcanan para ve emeğe karşılık beklenen verim artışı olmaz. Ayrıca potasyumun elementinin fazla olması asit karakterli toprakların daha da asitleşmesine neden olur" ifadelerine yer verildi.



Analiz yapılan topraklardaki kireç yetersizliği dikkat çekiyor



Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuvarında tüm ilçelerden gelen toprak numuneleri birlikte değerlendirildiğinde ise ilçelerin tamamındaki tarım topraklarında kireç miktarının yetersiz olduğu görüldü. Bu durumun Trabzon genelindeki tarım topraklarının asit karakterde olduğunu gösterdiğinin belirtildiği raporda, "Asit karakterli topraklarda yetişen fındık ağacı; azot, fosfor ve potasyum gibi elementlerini alamadığından fındık yapraklarının vaktinden önce sararmasına, tepe sürgünlerinde kurumalara ve azot, fosfor, potasyum noksanlığında görülen arazların meydana gelmesine neden olur. Bu durumda toprak analizi ve kireç tavsiyesine göre tarım kireci uygulaması mutlaka yapılmalıdır" denildi.



Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm çiftçilerin Toprak Analiz Laboratuvarından yararlanmasını istediklerini ifade etti. Toprak Analiz Laboratuvarında uzman ziraat mühendisi, biyolog ve kimyagerlerce gerekli analizlerin titizlikle yapıldığını kaydeden Zorluoğlu, "Yapılan analizlerin tümü değerlendirilerek uzman ziraat mühendislerince hazırlanan rapora göre, yanlış gübre kullanımı verimi düşürdüğü gibi topraklarımıza zarar vermektedir. Bu nedenle çiftçilerimizin bu hizmetimizden yararlanarak, ortaya çıkacak sonuca göre gübreleme yapmaları hem ekonomileri hem de insan ve çevre sağlığı için önem taşımaktadır. Çiftçilerimizin toprak numunelerini Yalıncak'ta bulunan laboratuvarımıza getirerek analiz yaptırmalarını, analiz sonucunda ifade edilen önerilere göre gübreleme ya da kireç takviyesinde bulunmalarını özellikle rica ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA