Trabzon spor camiasının acı günü

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören ve dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şube Başkanı Hayrettin Tekelioğlu, bugün Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gören ve dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şube Başkanı Hayrettin Tekelioğlu, bugün Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük görevi yapan Sadi Tekelioğlu'nun da kardeşi olan TÜFAD Trabzon Şube Başkanı Hayrettin Tekelioğlu hayatını kaybetti. Tekelioğlu için bugün İskenderpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Sadi Tekelioğlu taziyeleri kabul ederken, namaza AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Tekelioğlu, Boztepe'daki aile kabristanlığında toprağa verildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı