Trabzon'da Özkan Sümer'in anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası sona erdi
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Trabzon'da Özkan Sümer'in anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası sona erdi

Trabzon'da Özkan Sümer'in anısına düzenlenen 'Efsanelerle Yeniden' futbol turnuvası sona erdi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor'un eski teknik direktör ve başkanlarından Özkan Sümer'in anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası tamamlandı.

Trabzonspor'un eski teknik direktör ve başkanlarından Özkan Sümer'in anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün süreyle Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, futbolsever tarafından ilgiyle takip edildi.

Bordo-mavili kulüple özdeşleşmiş isimlerin yer aldığı organizasyonun son gününde, efsane futbolcular ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da bulunduğu şöhretler takımı gösteri karşılaşması yaptı.

Futbol turnuvasına efsane futbolculardan Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Hüseyin Tok, Necati Çağlayan, Güngör Şahin Kaya, Ahmet Ceyhan, Necdet Ergün, Necmi Perekli, Bekir Barçın, Mehmet Cemil Altın, Hasan Şengün, Bahaddin Güneş, Şenol Ustaömer, Murat Şimşek ve Ali Yılmaz katıldı.

Yıldız futbolcular kadrosunda ise Hami Mandıralı, İbrahim Yattara, Orhan Kaynak, Orhan Çıkrıkçı ve Osman Özköylü yer aldı.

Turnuvada verilen ücretsiz çekiliş biletiyle, futbolseverlere 50 adet Trabzonspor forması hediye edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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Trabzon'da Özkan Sümer'in anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası sona erdi - Haberler Spor
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