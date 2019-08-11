Trabzon'da Kurban Bayramı etkinlikleri

11.08.2019 15:37

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle huzurevlerini ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte Köşk Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı. Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları da ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Fatih Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek koruma altındaki çocuklarla bayramlaşıp Trabzonspor forması hediye etti. - TRABZON

Kaynak: İHA