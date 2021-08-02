Trabzon'da "Dünya Fındık Haftası" kutlanacak

Trabzon'da bu yıl ilk kez "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının yapılacağı bildirildi.

Trabzon'da bu yıl ilk kez "Dünya Fındık Haftası" kutlamalarının yapılacağı bildirildi.

Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) internet sitesinde yer alan açıklamada, her yıl ağustos ayının ikinci haftasında olmak üzere geleneksel hale getirilerek kutlanması kararlaştırılan ve logosu da tescil ettirilen Dünya Fındık Haftası'nın bu yıl TTB'nin koordinasyonun da 9-14 Ağustos tarihleri arasındaki yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, törenlerde Fotoğraflarla Fındık Sergisi açılacak, 10 Ağustos'ta Yomra İkisu Mahallesindeki örnek bahçe ziyareti yapılacak.

Aynı gün 'Fındık Ticaretinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu toplantı TTB Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek.

Trabzon Botanik Park'ta 12 Ağustos Perşembe günü oluşturulan ve 21 çeşit fındık türünün yer aldığı bahçe ve Fındık Evi'nde çeşitli organizasyonların yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi

"13 Ağustos Cuma günü ilk olarak, TTB Meclis Başkanı ve UFK Başkanı Sebahattin Arslantürk, Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin ve Ünyeli yetiştirici-yenilikçi Orhun Güven'in konuşmacı olarak katılacakları 'Fındıkta Ezberi Bozanlar' söyleşisi TTB Çok Amaçlı Salonda yapılacak. Aynı gün ise fındığa emek verenler-kazandıranlar için ödül töreni düzenlenecek. 14 Ağustos Cumartesi günü ise geleneksel hasat şenliği Yomra-İkisu Mahallesindeki örnek bahçede yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk