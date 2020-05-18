Trabzon'da cinayet
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, eniştesini öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
18.05.2020 21:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:14
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, eniştesini öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan eniştesi Osman Bulut'un (60) evine gelen M.A, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üzerinde bulunan tabancayla Bulut'a ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.
Ağır yaralanan Bulut, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde hayatını kaybetti.
Olayın zanlısı M.A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA