Trabzon'da asayiş
Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce il ve ilçelerde yapılan denetimlerde 58'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 bin 254 şahıs, bin 505 araç, 265 iş yeri, 105 park ve 58 metruk binanın kontrol edildiği belirtildi.
Kontrollerde, aranan 5 şahsın yakalandığı, 3 yoklama kaçağına da tebligat yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Fuhuş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu bayan hakkında işlem yapılmış, 4,37 gram esrar maddesi ele geçirilmiş. Kontrollerde 48 araca 10 bin 731 lira para cezası uygulanmış ve 6 araç trafikten men edilmiştir."