: Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek.

03.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:09

Bir dönemler yılda 40'a yakın kruvaziyer geminin ziyaret ettiği Trabzon Limanı'na 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer seferlerin başlayacak olması Trabzon'da heyecana neden oldu. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, uzun zamandan beri yapılamayan kruvaziyer gemi seferlerinin yeniden başlayacak olmasının bölge turizmini hareketlendireceğini belirterek bunun da ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

"5 ADET KRUVAZİYER GEMİYİ İLİMİZE BEKLİYORUZ"

Trabzon'a en son 2017 yılında 1 adet kruvaziyer gemi geldiğini hatırlatan Ermiş, "Trabzon Limanı'na 2020 yılı itibariyle deklere edilen 5 adet kruvaziyer gemi seferi var. En son limanımıza 2017 yılında 1 adet kruvaziyer gemi gelmişti. Bunun da sebebi, 2017 yılında hain PKK'nın sabotajları ve katliamları söz konusuydu. Dolayısıyla bu durum negatiflik oluşturmuştu. İkinci sebebi ise İstanbul Limanı ve Galataport Projesi'nin çalışmalarının başlamış olmasıydı. Orada çok güzel plan program geliştirmeye başlandı. 2020 yılında Galataport projesi tamamlanmış olacak. Dolayısıyla Karadeniz'e çıkan kruvaziyer gemilerin büyük çoğunluğu bu Galataport yani İstanbul Limanı'ndan Karadeniz'e açılmaktaydı. Bu yıl bu projenin tamamlanarak hizmete girecek olmasının ardından biz de yaz aylarında 5 adet kruvaziyer gemiyi ilimize bekliyoruz" dedi.

"SÜMELA'NIN AÇILACAK OLMASI ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

ABD'nin Miami kenti başta olmak üzere geçtiğimiz yıl dünyanın bir çok noktasına kruvaziyer turizmi nedeniyle ziyaretlerde bulunduklarının altını çizen Ermiş "Uzun zamandan beri tadilatta olan Sümela'nın da bu yıl açılacak olması bu hususta önemli katkı sağlayacak. En son 2014 yılında 39 kruvaziyer geminin limanımıza gelmesini sağlamıştık. Bu gemilerle ilimize 16 bin 500 yolcu giriş ve çıkışı olmuştu" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 100 KRUVAZİYER GEMİSİ"

Bölgeye gelecek kruvaziyer gemilerinin koronavirüs nedeniyle değil daha önce planlanan program dahilinde Karadeniz'i ziyaret edeceğini kaydeden Ermiş, "Koronavirüs dünya ticaretine önemli darbe vurmuş durumda. Çok şükür ülkemizde henüz böyle bir vakaya rastlanılmadı. Ancak etrafımızdaki ülkelerde Yunanistan ve İran tarafından yoğun bir koranavirüs hadisesi yaşanmakta. Havalar sıcakladığında bu virüsün kaybolacağı şeklinde. Dalayısla kruvaziyer gemi seferleri yaz ayları başında başlar, ekim ayı ortalarına kadar devam eder. Bu haliyle beraber ifade edilenlere bakılırsa koranavirüsün de tehdit olmaktan çıkacağı aylardır bu aylar" dedi.

"2021 yılında şimdiden 4 adet kruvaziyer gemi rezervasyonu talep edildi" diyen Ermiş "Biz de kendilerine limanımızın bu konuda uygunluğunu garanti verdik. Bu demektir ki bugünden 2021'in planları yapıldığı yerde limanımıza daha fazla geminin gelebileceğini tahmin ediyoruz. Biz bunu 100'lere dolayısıyla 50-100 bin yolcuya çıkarmayı hedefliyoruz. Limanımız şehrin merkezinde erişim imkanı çok rahat. Dolayısıyla gelen turistler şehrin merkezine gelip alış verişlerini yapabilecek. Kimileri ise Sümela'ya, Ayasofya'ya, Atatürk Köşküne şehrin doğal güzellikleri ve turizm yerlerini gezebilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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