Toyota Gazoo Racing, 2022 Dakar Rallisi'nde dört aracıyla yarışacak

Toyota Gazoo Racing, 2 Ocak 2022'de Suudi Arabistan'da başlayacak Dakar Rallisi'ne dört araçlık bir takımla katılacak.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında olduğu gibi takıma Nasser Al-Attiyah ve navigatörü Mathieu Baumel öncülük edecek. İkinci araçta Giniel de Villiers/Dennis Murphy; üçüncü araçta 2. kez Dakar yarışlarına çıkacak Henk Lategan/Brett Cummings ve dördüncü araçta ise Shameer Variawa Danie Stassen ikilisi yarışacak.

Takım, T1 kategorisi için güncellenmiş yönetmeliklere göre yapılan tamamen yeni Toyota GR DKR Hilux T1+ aracıyla yarışacak. Prototip araç ise karbonfiber kaplı olarak 2021'in sonlarında gösterilmeden önce testlerine devam ediyor.

Dakar 2021 deneyiminin üzerine daha iddialı hale gelen Toyota Gazoo Racing, Nasser and Giniel gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Henk gibi sporda yükselen isimlerle de yarışacak. Shameer ise önceki yarışta elde ettiği 21.'lik derecesini daha ileriye taşımayı hedefleyecek.

2019'da kazanan ve 2021'de ikinci olan Nasser ve Mathieu, Endülüs Rallisi'nde ve İspanya Aragon Baja yarışlarında galibiyet aldılar ve bu yüksek performansı Dakar'a taşımak istiyorlar.

Takımın diğer aracında yarışacak Giniel ve Dennis Güney Afrika Cross-Country Serileri'nde başarılı bir performans ortaya koydular ve burada aynı zamanda Toyota Dakar Hilux'ın geliştirme çalışmaları yapıldı. Dakar'a tüm dünyanın ilgisini çeken bir başlangıç yapan Henk, Güney Afrika'da birkaç kez galibiyet alarak deneyim kazandı.

Toyota'nın daha iyi otomobiller yapma felsefesiyle birlikte yarış takımı, Hilux'ı da rallilerden elde ettiği deneyimle daha da geliştirmeye devam ediyor. Yeni yönetmeliklere göre yapılan yeni Toyota GR DKR Hilux T1+ daha büyük ve geniş lastiklere ve güncellenen süspansiyonlara sahip olacak.

Toyota GR DKR Hilux T1+ tamamen yeni Toyota Land Cruiser 300'den alınan 3.5 litre çift turbo V6 motorla donatıldı. Standart haliyle 415 PS ve 650 Nm tork üreten bu motor, yarış versiyonunda çok daha yüksek güçlere sahip olacak.

Dakar 2022 yarışı için son rota henüz açıklanmasa da 2020 ve 2021'e benzer etapların olması bekleniyor. 2 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Hail şehrinde başlayacak yarış, 14 Ocak'ta Cidde'de tamamlanacak.