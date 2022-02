SPOR Tour Of Antalya heyecanı yarın Side'den başlıyor

Sezer AFŞAR/ANTALYA,(DHA) ? Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Tour of Antalya, 14 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla yarın start alıyor.

Bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek organizasyon, 10-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Yarınki Side-Antalya etabı ile başlayacak olan ve bisikletçilerin toplamda 600 kilometreden fazla mesafe kat edeceği Tour of Antalya powered by Akra 2022'nin etap programı şu şekilde

1'inci etap Side - Antalya (10 Şubat 2022 Perşembe)

2'nci etap Kemer - Antalya (11 Şubat 2022 Cuma)

3'üncü etap Aspendos - Termessos (12 Şubat 2022 Cuma)

4'üncü etap Antalya - Antalya (13 Şubat 2022 Pazar)

KRALİÇE ETAP KEMER - ANTALYA

Organizasyonun ilk etabı Side Antik Kenti'nden 12.15'te başlayacak ve Alaylı Köyü, Perge ve Antalya Havalimanı giriş-çıkışlarıyla sprinterlere hitap eden bir gün olacak. İlk gün Muratpaşa'da sona erecek. 2'nci etapta ise bisikletçiler Kemer'den Olympos'a pedal basacak. Bu aşama, en zor etaplardan biri olacak ve aynı zamanda hem doğal güzellikleri hem de zorluğuyla kraliçe etap olacak. 3'üncü etap ise genel klasman kazananını belirleyen etap olabileceği için önem kazanmış durumda. Bu etap Aspendos Antik Kenti'nden başlayacak ve Termessos Antik Kenti'nde son bulacak. Bir antik kentten başka bir antik kente pedal basılacak. Son etap ise daha çok sprinterlere yakın bir etap olacak.

DÜNYA İZLEYECEK

Katılımcı takımların düzeyi ve organizasyon başarısı sayesinde marka değerini her yıl yükselten profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle 2022 yılında geniş çaplı bir yayın atılımına imza atacak. Tour of Antalya, 2022 yılında şu kanal ve platformlarda olacak TRT Spor, D-Smart, Sports TV ve S Sport'un yanı sıra Azerbaycan merkezli CBC Sport, İtalya merkezli Horizon Sports, Güney Kore merkezli Eclat NT TV, Tacikistan Devlet Kanalı Varzih, Kazakistan merkezli Q Sport Arena, Kırgızistan merkezli Q Sport, Özbekistan merkezli Uzresport, Antalya merkezli Lider TV ve organizasyonun resmi Youtube kanalı.