Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam Antonio Conte'yi getirdi.

Tottenham Hotspur'un yeni teknik direktörü Antonio Conte oldu. Londra ekibi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam ile 2023 yazına kadar geçerli olan ve içerisinde uzatma opsiyonu da bulunan bir sözleşme imzaladı.

Öte yandan Tottenham Hotspur Sportif Direktörü Fabio Paratici de Conte'yi takıma kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söylerken deneyimli teknik adamın çalışmalarını görmek için sabırsızlandığını vurguladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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