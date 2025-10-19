Tottenham Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Aston Villa nerede hangi kanalda?

Premier Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Tottenham – Aston Villa maçı, futbol tutkunlarının gündeminde. Maçı canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saati, platform bilgileri ve şifresiz yayın detaylarını merak ediyor.

TOTTENHAM VS ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Aston Villa arasındaki heyecan dolu mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

TOTTENHAM – ASTON VILLA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet platformları üzerinden şifreli olarak takip edilebiliyor.

TOTTENHAM – ASTON VILLA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu önemli İngiltere Premier Lig karşılaşması, 19 Ekim 2025 Pazar günü sahne alacak.

TOTTENHAM – ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

TOTTENHAM – ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Tottenham ile Aston Villa'nın karşı karşıya geleceği mücadele, Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşecek.