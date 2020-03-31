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Tosyalı Holding, Koronavirüs, Ekonomi

Tosyalı Holding'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 Milyon TL destek

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Tosyalı Holdind 5 Milyon TL destek verdiğini duyurdu.

31.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:31
Tosyalı Holding'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 Milyon TL destek

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Tosyalı Holdind 5 Milyon TL destek verdiğini duyurdu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türkiye bu mücadelede dünyaya adeta birlik ve beraberlik dersi veriyor. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlere destek olarak, 'İşçi çıkarmayacağımızı; hatta ek istihdam yaratacağımızı' açıklamıştık. Dün de İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına başlattığı, 'Vefa Kampanyası'na 10 bin adet yardım kolisi ile destek verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına da sonuna kadar destek olacağımızı buradan duyurmak isterim.

Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız. Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz. Türkiye'nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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