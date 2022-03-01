Tosuncuk'tan dalga geçer gibi savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım

"Çiftlik Bank" davasının sanıkları Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın, ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan üçer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın başka suçtan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık Mehmet Aydın ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı da hazır bulundu.

"ÇİFTLİK BANK RESMİ ADI DEĞİLDİ"

Söz verilen sanık Fatih Aydın, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Çiftlik Bank ismi bir tabela ismiydi. Resmi adı değildi. Kardeşimin şirketi olan 'Çiftlik Bilişim Tarım Hayvancılık'tır. Banka anlamında kullanılmamıştır." dedi.

Sanık Mehmet Aydın ise BDDK'nın 'Çiftlik Bank' tabelasının kullanılmasına izin veren belediyelere dava açması gerektiğini söyledi.

"PATENT ENSTİTÜSÜ SAKINCA GÖRMEDİ"

"Ben bu şirketi kurduğumda cebimde 10 bin lira vardı" diyen Mehmet Aydın, savunmasında şunları söyledi:

"Ne bir avukatım vardı. Ne de bir bankacılık kanununa baktım. Hiçbir şeye bakmadım. Ben Türk Patent Enstitüsüne başvurdum ve bu ismi almak istiyorum dedim. Onlar da bir sakınca görmedi ve benim adıma Çiftlik Bank markasını tescil etti"

"PARKLARDAKİ OTURAĞI KASTETMİŞ OLABİLİRİM"

Bu marka adını 18 ay boyunca kullandığını ve sürekli reklamını yaptığını anlatan Mehmet Aydın, "Ulusal kanallarda, web sitelerinde reklamını yaptım. Tesislerimde bu ismi tabelalarda kullandım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Bana bu süreçte hiçbir uyarı yapılmadı. Hakkımda dava açıldı. Bankacılık kanununda 'banka' ibaresi kullanması yasaklanmış. Halbuki ben 'bank' ibaresi kullandım. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde 'bank' kelimesinin karşılığı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben oturağı da kastetmiş olabilirim, başka bir şeyi de kastetmiş olabilirim. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı

Söz verilen BDDK avukatı Deniz Kubat da, "Banka adının kullanılmasıyla suç unsuru oluşmuştur. 'Bank' isminin kullanılması, banka izlemini yaratmıştır. Sanıkların beyanlarında 'banka' adını değil, 'bank' adını kullandıklarını söylemişlerdir. Suç maddi anlamda gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

"BANKA FAALİYETİ ADI ALTINDA BİR ŞEY YAPILMADI"

Sanık Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske ise müvekkilinin banka faaliyeti adı altında hiçbir şey yapmadığını savunarak, Çiftlik Bank olarak bütün işlemlerde hayvancılık ürünleri ile ilgili reklam yaptıklarını, para alma, para yatırma gibi bir reklam yapılmadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, "Çiftlik Bank" adı altında yapılan faaliyetlere dair oluşturulan web siteleri ile yayınlanan reklamların tespitinin yapılarak mahkemeye sunulmasını istedi.

Türk Patent Enstitüsüne müzekkere yazılarak sanık Mehmet Aydın'ın "Çiftlik Bank" adına dair herhangi bir marka patent başvurusu yapıp yapmadığının sorulmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığının 29 Aralık 2017'de Çiftlik Bank adlı şirketlerde, "Bank" isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle başvuru yaptığı belirtiliyor.

Başvuru üzerine başlatılan soruşturmada, sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi AŞ, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Softwar Limited Şirketi'nin yetkilileri olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yapılan paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde ve televizyonlarda gösterilen reklamlarda "Bank" ifadesini kullandıkları anlatılıyor.

Sanıkların "Bank" ifadesini kullanmak için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan izin almadıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullanmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade ediliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.