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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Spor

TOSFED ertelenen yarışların yeni takvimini duyuracak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelenen turnuvalara ilişkin takvim belirleme çalışmalarının sürdüğünü, yeni tarihlerin en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

17.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:18
TOSFED ertelenen yarışların yeni takvimini duyuracak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelenen turnuvalara ilişkin takvim belirleme çalışmalarının sürdüğünü, yeni tarihlerin en kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı kararı doğrultusunda, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında sporcu, görevli ve izleyicilerin sağlıkları ile güvenliğini korumak adına ülke genelindeki tüm sportif etkinlikler, eğitim ve seminer programları ileri bir tarihe ertelenmiş olup, bu sürecin nisan sonuna kadar devam etmesi öngörülmektedir." denildi.

Federasyon olarak virüse karşı alınan önlemlerin takip edildiği, bu kapsamda otomobil sporları için yeni takvim düzenlemesi yapıldığı kaydedildi.

Otomobil sporlarının yapılacağı yeni tarihlerin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Buna göre ertelenen, Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Ege Rallisi'nin, Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası ilk ayağı Antalya yarışının ve Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı İzmir Ödemiş yarışının tarihleri yeniden belirlenecek.

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Kaynak: AA

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