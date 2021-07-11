Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
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Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti

Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç, futbol takımının Topuk Yaylası kampını ziyaret etti. Ali Koç'un Vitor Pereira ile sarılması ve Caner Erkin ile verdiği kare dikkat çekti.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampta yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın büyük bölümü basına olarak gerçekleşti.

Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti

TEK TEK İLGİLENDİ

Ali Koç ve yönetimi, kampa gelip incelemeler yaptı. Başkan, herkesle tek tek ilgilenip halini hatrını, durumunu sordu.

Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti

Pereira ile yaptığı samimi sohbette takım hakkındaki son detayları da öğrendi. Koç'un Pereira'ya sarılması ise ziyaretin en dikkat çeken kısmı oldu. İkilinin samimiyeti sosyal medyada çok konuşuldu. Başkan, Caner ve İrfan Can'la da yakından ilgilendi.

Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
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Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti - Haberler Spor
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