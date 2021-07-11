Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç, futbol takımının Topuk Yaylası kampını ziyaret etti. Ali Koç'un Vitor Pereira ile sarılması ve Caner Erkin ile verdiği kare dikkat çekti.