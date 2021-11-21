Toprak sahada başladıkları hentbolda 2'nci lige yükseldiler

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da toprak sahada başladıkları hentbolda kulüpleşen öğrenciler, "Güneşin Çocukları Hentbol Takımı" olarak Hentbol Federasyonu Kadınlar 2'inci Ligi'nde 15 yaş ortalaması ile mücadele edecek.

Toprak üzerine çizdikleri sahada hentbol oynayan ve tamamı öğrenci olan genç kız sporcular, Türkiye Hentbol Federasyonunun daveti üzerine bu yıl Hentbol Federasyonu Kadınlar 2'inci Ligi'nde mücadele edecek. Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 11 Nisan Spor Salonu'nda antrenmanlarını yapan Güneşin Çocukları Hentbol Takımı, Hentbol Federasyonu Kadınlar 2'inci Ligi'nde mücadele edecekleri günün heyecanını yaşıyor. Daha önceleri toprak ve beton sahada antrenman yapan sporcular, şimdilerde modern salonda antrenman yapmanın keyfini yaşıyor. Sporcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kendilerine spor salonu ve saha sözü verildiği için de çok mutlu olduklarını, inşaat çalışmalarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Beden eğitimi öğretmeni ve Güneşin Çocukları Hentbol Takım antrenörü Bayram Kaplan, "Türkiye Hentbol Federasyonu 2'nci Ligine davet edildik. Şanlıurfa'dan bir ilk olacak. Şanlıurfa'nın kendi çocukları, evlatları ikinci ligde mücadele edecek. Bu ligde çocuklarımızın müsabakaları kazanmalarından çok tecrübe kazanmalarına odaklanacağız. Çünkü bu çocuklarımızın en büyüğü daha 16 yaşındadır. 15 yaş ortalamasına sahip bir kulübüz. Güneş'in Çocukları Gençlik ve Spor Takımı olarak Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'in destekleri ile kurulduk. Daha sonra yine valimizin destekleri ile bölgesel ligde mücadele ettik ve şuan ikinci lige davet edildik. Şanlıurfa ilk ve tek hentbol takımı olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Şanlıurfa'mızı temsil edeceğiz. Buradan emeği geçen başta Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Kaymakamı Metin Esen ve çocuklarımızın ailelerine çok teşekkür ederim" dedi.

"Kendi sahamıza kavuşacağımız günü bekliyoruz"

Açıklamada bulunan takım kaptanı Zeliha Nur Ercan, kendi saha ve salonlarına kavuşacakları günü sabırsızla beklediklerini belirterek, "Çok çalışıyoruz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2'nci ligde mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz bizden oldukça güçlü ve büyükler ama önemli olan yaş ve güç değil tamamen inanmak diyerek mücadele edeceğiz. Bizim maç eksikliğimiz var, bu maç eksikliklerimizi kapatıp, iyi bir şekilde hazırlanacağız. Rakiplerimiz de bilsinler ki iyi bir şekilde hazırlandıktan sonra onların güçlü rakibi olacağız. Daha önce bize saha yapılacak diye söz verilmişti. Hem saha hem antrenman yapabileceğimiz spor salonu inşaatının başlaması için sabırsızlanıyoruz. Şimdilik gençlik sporun tahsis ettiği spor salonunda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sporculardan Ravzanur Akça ise "İkinci lige davet edildik. Davet haberini duyunca çok mutlu olduk. Bizi davet eden federasyon başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz desteklerle buraya kadar geldik, bize desteklerin devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

9'uncu sınıfa giden genç sporcular, geçtiğimiz yıl öğrencilerin birbirlerine yardımcı olmaları için Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aynı okul ve sınıfta ders görmeleri sağlanmıştı. - ŞANLIURFA