Toprak dondu, balta bile kesmedi

12.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:05

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde toprak sıcaklığı eksi 30 derece olarak ölçüldü. Donan toprağı balta bile kesmedi.



Sibirya soğuklarının yaşandığı Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde Türkiye'nin en düşük toprak sıcaklığı ölçüldü. İlçede kar yağması ve dondurucu soğuklarla birlikte toprak ısısı da eksi 30 dereceye düştü. Meteoroloji verilerine göre tespit edilen ısı değeri Boğazlayanlılar tarafından da balta ile test edildi. Mustafa Yalçınkaya, donan toprağı kazmak için balta kullandı. Donan toprağı balta bile kesmedi.



İlçede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mehmet Rıza Özalp, donan toprağın tarımı olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyduklarını ifade edip, "Meteoroloji verilerine göre toprak ısısı eksi 30 dereceye düşmüş. Kan altındaki ekinin etkilenmediğini umut ediyoruz. Ancak rüzgarın süpürdüğü açık topraktaki ekin büyük oranda zarar görmüştür. Bu tarımsal bir afete neden olabilir. Rabbim çiftçimizin yardımcısı olsun" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA