Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme Tesisinin yapımı için imzalar atıldı
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Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme Tesisinin yapımı için imzalar atıldı

Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme Tesisinin yapımı için imzalar atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN), Tomarza ilçesinde kurulması planlanan Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma Tuzlama Paketleme Tesisine hibe desteği vermesiyle birlikte proje sözleşmenin imzaları atılarak proje resmen hayata geçmiş oldu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN), Tomarza ilçesinde kurulması planlanan Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma Tuzlama Paketleme Tesisine hibe desteği vermesiyle birlikte proje sözleşmenin imzaları atılarak proje resmen hayata geçmiş oldu.

Tomarza Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Belediye Başkanlığı, Tomarza Kabak Üreticiler Birliği, Tomarza Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa uygulanacak olan TR72/21/Kırsal0045 referans numaralı "Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme Tesisi Projesi" sözleşme işlemleri tamamlandı. Sözleşme, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza Kabak Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci'nin katılımlarıyla imza töreni gerçekleştirilerek proje resmen hayata geçti. - KAYSERİ

Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama Paketleme Tesisinin yapımı için imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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