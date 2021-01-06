Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti
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Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti

06.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:50
Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Bologna, Udinese ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Bologna, Udinese ile 2-2 berabere kaldı. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadelede Bologna'nın gollerini 19'uncu dakikada Takehiro Tomiyasu ile 40'ıncı dakikada Mattias Svanberg kaydetti. Udinese'nin gollerini ise 34'üncü Roberto Maximiliano Pereyra ve 90+2'nci dakikada Tolgay Arslan attı. Sezon başında Fenerbahçe'den Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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