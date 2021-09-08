Tokyo'dan madalyalarla dönen Öztürk kardeşlerin ailesinden engelli bireylerin ailelerine çağrı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk'ün anne ve babası, engelli çocukları olan ailelere, çocuklarını spor ile tanıştırma çağrısında bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk'ün anne ve babası, engelli çocukları olan ailelere, çocuklarını spor ile tanıştırma çağrısında bulundu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanan kardeşlerin babası Mehmet Ali Öztürk, AA muhabirine, çocuklarının eğitim gördüğü Ankara'daki okulda masa tenisiyle tanıştığını söyledi.

Öztürk, oğullarının masa tenisinde çeşitli dereceler aldığını anlatarak, "Kırık bir masa ile spora başladık. Topumuz yok, raketimiz yok, masanın kenarı kırık. Yusuf Kılınçkaya ve İlhami Kılınçkaya bir gün okulumuza geldi. Masa tenisini geliştirmek istediler. Orada okuyan bütün çocukları masa tenisine yönlendirdiler. Çocuklar bir yandan okudular, bir yandan da antrenman yaptılar. Gece 11'lere kadar antrenmanlarını sürdürdüler. Çocuklar bu sporu çok sevdiler." diye konuştu.

Salgın döneminin hem sporcuları hem de ailelerini çok fazla etkilediğini dile getiren Öztürk, "Sporcular, anne ve babalarından, kardeşlerinden çok uzak kaldı. Ben, çocuklarımı 2 gün önce havalimanında karşıladığımda gördüm. Pandemi dönemi nedeniyle kamplara gidemedik, Kovid-19'a yakalanırlar diye aileleri almadılar. Böyle bir süreç yaşadık." ifadelerini kullandı.

Baba Öztürk, oğlu Abdullah'ın paralimpik oyunlarında ikinci kez altın madalya kazandığını anımsatarak, "Bu da bu başarıların tesadüf olmadığının kanıtıdır. 2016'da paralimpik ferdilerde şampiyon, altın madalyanın sahibi, 2020'de de tekrar aynı şekilde altın madalyanın sahibi, daha geriye gidersek dünya ve Avrupa şampiyonlukları var." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklarının başarısını kutlamak için memleketlerine geldiklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Engelli diye bir şey yok. Çocuğunu seversen engel diye bir şey yok. Anne baba olarak koşturacaksın. Ben engelli ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı evlere hapsetmeyin. Çocuklarınızı evlere hapsederseniz en büyük kötülüğü siz yaparsınız. Çocuklarınızı alın parklara götürün, özellikle spor salonlarına götürün. Her engellinin spor yapacağı bir dal vardır mutlaka. İlla masa tenisi olacak diye bir şey yok. Yüzmesi var, halteri var, atıcılığı var. Var da var. Sağ olsun devletimiz bize çok güzel destekler veriyor."

"Abdullah bize çifte bayram yaşattı"

Baba Öztürk, başarının yolunun çocuğunu sevmekten geçtiğini belirterek, "Çocuğumu sevmesem bu başarılar olmaz. Anne baba sevmese bu başarılar olmaz. Bu gururları, mutlulukları yaşayamayız. Abdullah bize çifte bayram yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda altın madalyayı aldı göklere saldı. İstiklal Marşı'mızı Tokyo'da söyletmek, Türk bayrağını çekmek kolay mı?" diye konuştu.

Öztürk kardeşlerin annesi İkbal Öztürk ise çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Anne Öztürk, iki oğlunun da madalya alarak başarı gösterdiğini dile getirerek, "Bunu söylemekle tarif edemem. Bütün dünya sevindi. Herkese teşekkür ederiz, Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağının 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda dalgalanmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade eden anne Öztürk, "Köy halkına teşekkür ederim. Gelenden gelmeyenden Allah razı olsun. Çocuklarım köyümüze çok büyük bir gurur yaşattı." diye konuştu.

Öztürk, engelli çocuğu olan ailelere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Ben engelli bir çocuk gördüğüm zaman gidip, ailesine 'Ne olur çocuklarınızı sporla tanıştırın.' diyorum. O kadar çok aileye gittim ki... Kimse bakmıyor, götürmüyor. Benim çocuğum evin kapısına gittiği zaman topluma giremiyordu, öyle günler geçirdik ama şimdi topluma giriyor. Her yere doğal olarak gidiyor, ben engelli annelerden bunu istiyorum. Çocuklarınızı ne olur engelli görmeyin, her yere götürün, serbest bırakın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk