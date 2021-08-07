Tokyo Olimpiyatları'nda madalya avlıyoruz! Buse'lerimizden sonra Uğur da göğsümüzü kabarttı
Milli karatecimiz Uğur Aktaş, 75 kilo yarı finalinde Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve bronz madalya aldı. Türkiye bugün 3, Tokyo Olimpiyatları'nda ise 13. madalyasına ulaştı. Böylece 2020 Tokyo, Türkiye'nin en çok madalya aldığı Olimpiyat Oyunları oldu. Bugün Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Busenaz Sürmeli de altın madalya alarak ülkemizi sevince boğmuştu.
Milli karatecimiz Uğur Aktaş'ın bronz madalya kazanmasıyla Tokyo2020 'deki madalya sayımızı 13'e yükselttik ve 1948 Londra rekorunu geride bıraktık. Toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz elde ettik.
Bugün kadınlar boksta Busenaz Sürmeneli Çinli rakibini yenerek altın madalya alırken, finalde kaybeden Buse Naz Çakıroğlu da gümüş madalya elde ederek göğsümüzü kabarttı.
1948 LONDRA'YI GERİDE BIRAKTIK
Türkiye, tarihinde en çok olimpiyat madalyası kazandığı oyunları yaşıyor. Rekor 1948 Londra Olimpiyatları'ndaydı. O dönemdeki sporcularımız 12 madalya kazanmıştı.
"İÇİM BİRAZ BURUK"
Uğur, bronz madalya zaferinin ardından, "Biraz buruk bir sevinç var içimde. Sakatlığım vardı, beni çok zorladı. Altın olsun istiyordum ama nasibimizde bronz madalya varmış. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
METE VE BUSE'DEN ALTIN
Okçulukta Mete Gazoz, boksta ise Busenaz Sürmeneli altın madalya kazanan sporcularımız oldu.
İşte madalya alan sporcularımız:
Altın: Mete Gazoz, Altın: Busenaz Sürmeneli, Gümüş: Eray Şamdan, Gümüş: Buse Naz Çakıroğlu, Bronz: Hakan Reçber, Bronz: Hatice Kübra İlgün, Bronz: Rıza Kayaalp, Bronz: Yasemin Adar, Bronz: Ferhat Arıcan, Bronz: Taha Akgül, Bronz: Ali Sofuoğlu, Bronz: Merve Çoban, Bronz: Uğur Aktaş.