Tokyo Olimpiyatları'nda madalya avlıyoruz! Buse'lerimizden sonra Uğur da göğsümüzü kabarttı

Milli karatecimiz Uğur Aktaş, 75 kilo yarı finalinde Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve bronz madalya aldı. Türkiye bugün 3, Tokyo Olimpiyatları'nda ise 13. madalyasına ulaştı. Böylece 2020 Tokyo, Türkiye'nin en çok madalya aldığı Olimpiyat Oyunları oldu. Bugün Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Busenaz Sürmeli de altın madalya alarak ülkemizi sevince boğmuştu.