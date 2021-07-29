Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da coşkuyla karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da coşkuyla karşılandı

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da coşkuyla karşılandı
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da Türk bayraklarıyla karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da Türk bayraklarıyla karşılandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediyesporlu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen genç sporcuların alkışlarıyla tarihi belediye binası önüne geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milli sporcuya çiçek takdim etti.

Hatice Kübra İlgün, burada yaptığı konuşmada, başkana Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan madalya ile dönme sözü verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Altın madalyaya çok yakındım ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Ülkemin ve Bursa'nın bu madalyaya ihtiyacı vardı. Ülkeme, şehrime ve sevdiklerime bu başarıyı kazandırdığım için mutluyum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı getiririm."

Aktaş da milli sporcuya, yönetmelikle daha önceden belirlenen para ödülü yerine daire hediye edeceklerini vurgulayarak, "Bu sonucu daha önceden tahmin ediyorduk. Hatice Kübra İlgün, olimpiyatlarda üçüncü olarak göğsümüzü kabarttı ve Bursa'ya bir ilki yaşattı. Bursa'da şu ana kadar hiçbir sporcu olimpiyatta derece elde etmemişti. İlgün'ü, hocalarımızı, kulüp yöneticilerini, ailesini yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan 'tokat' olayı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan "tokat" olayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da coşkuyla karşılandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:48:32. #1.16#

title