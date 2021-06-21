TOKİ 9 ilde 187 arsayı açık artırmayla satacak
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TOKİ 9 ilde 187 arsayı açık artırmayla satacak

TOKİ 9 ilde 187 arsayı açık artırmayla satacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 9 ilde 187 arsayı satışa açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek. Muhammen bedeli 431 milyon 460 bin lira olan toplam 589 bin 171 metrekare büyüklüğündeki Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Uşak'ta bulunan 187 arsa, açık artırmayla satılacak. Açık artıma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında 6 Temmuz 20121 Salı günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

Arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek

Konut, ticaret ve turizm tesis alanı olan arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında, Adana Sarıçam'da konut alanı, Aksaray Merkez'de ticaret alanı, Antalya'da konut, Elazığ'da konut, İstanbul'da ticaret, İzmir'de turizm tesis alanı ve Uşak'ta konut alanları bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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