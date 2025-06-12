TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI | TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman?

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI | TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman?
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TOKİ'nin hayata geçireceği 250 bin konutluk sosyal konut projesi, vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Başvuru sürecine dair gelişmeler yakından takip edilirken, "TOKİ başvuruları başladı mı, başvuru tarihi ne zaman?" soruları sıkça araştırılıyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuru süreci vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. "TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?" soruları gündemdeki yerini korurken, resmi başvuru ekranı ve tarih bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 250 bin konut projesi başvuru ekran linki var mı? İşte, detaylar…

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut projeleri kapsamında konut, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları için planlanan ihalelere hız kesmeden devam ediyor. 7 Kasım'da başlayan ihale sürecinin, Haziran 2025'e kadar belirli aralıklarla sürdürüleceği duyuruldu.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI | TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman?TOKİ sosyal konut projesi başvuruları başladı mı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine yönelik başvuruların yıl sonunda veya en geç gelecek yılın başında vatandaşlara açılacağını ifade etti. Projeye dair detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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