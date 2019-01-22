Tokat'ta Aynı Yerde İkinci Benzer Kaza Kontrolden Çıkan Araç Dükkana Girdi

Tokat'ta aynı yerde ikinci benzer kaza Kontrolden çıkan araç dükkana girdi

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç 3 otomobile çarptıktan sonra kaldırımı aşarak kırtasiye dükkanına girdi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştu. Aynı bölgede sabah saatlerinde de benzer bir kaza yaşanması dikkat çekti.

Kaza, akşam saatlerinde Çeçenistan Caddesinde meydana geldi. Ekrem Tayyip Karakoç yönetimindeki 07 CUD 97 plakalı hafif ticari araç, sanayi bölgesinden kent merkezine istikametine seyir halindeyken, sürücünün kontrolünden çıktı. kaybetti. Park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra kaldırımı aşan hafif ticari araç, Mehmet Uzunay'a ait kırtasiye dükkanının vitrinine çarptı. Kırtasiye dükkanın camı kırılırken, 3 otomobilde ise maddi hasar oluştu. Araç sürücüsü Ekrem Tayyip Karakoç, hızının yavaş olduğunu, fakat kayma nedeniyle kontrolü kaybettiğini söyledi.

Kırtasiye dükkanı sahibi Mehmet Uzunay, Birden bir ses duyduk. Patırtı koptu ne olduğunu anlamadık dedi.

Kazada hasar gören otomobillerden birinin sahibi Oğuzhan Güler ise o anda aracının içinde olduğunu belirterek, Çarparak bir araç geldi. Ne olduğunu anlamadım. Saniyelik bir olay, sonra araç dükkana girdi diye konuştu.

Bu arada aynı yerin karşı tarafında sabah saatlerinde de benzer bir kaza yaşanmıştı. Ersin Altun yönetimindeki 60 HY 043 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Hasan Öztürk'e ait büfenin önünde bulunan içecek dolabına çarpmış, iş yerinde ve otomobilde hasar oluşmuştu. Söz konusu caddede buzlanma olmamasına karşın aynı gün içinde iki benzer kazanın yaşanması dikkat çekti.

Kaynak: DHA