Tokat Belediye Plevne'de gözler Galatasaray HDI Sigorta maçına çevrildi - Haberler Spor
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Tokat Belediye Plevne'de gözler Galatasaray HDI Sigorta maçına çevrildi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor
Tokat Belediye Plevne'de gözler Galatasaray HDI Sigorta maçına çevrildi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de gözler Galatasaray HDI Sigorta maçına çevrildi.

TOKAT (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de gözler Galatasaray HDI Sigorta maçına çevrildi.

Tokat Belediye Plevne Başantrenörü İlker Altan, AA muhabirine, ligde 12. sırada yer aldıklarına işaret etti.

Ligde 9 haftanın geride kaldığını dile getiren Altan, "Dokuz hafta sonunda 6 puanımız var. Bu sezon kurulmuş bir takımız. Ligin en genç takımıyız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz. Lige iyi yerlere gelmek için çalışıyoruz. Oyuncularımın antrenmanlarda gösterdikleri performanstan memnunum. Bize her zaman destek olan Başkanımız Eyüp Eroğlu'na ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu evlerinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edeceklerini belirten Altan, şunları kaydetti:

"Cumartesi evimizde oynayacağımız maçta aldığımız mağlubiyetleri unutturacak bir oyun oynamak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Antrenman performansımızı sahaya yansıtmak için çok çalışıyoruz. Galatasaray şampiyonluk adaylarından kaliteli ve tecrübeli oyunculardan kurulu. Tokat halkına zevkli bir maç izlettirmek istiyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz."

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AA / Ekber Türkoğlu - Spor Haberleri

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