Tokat Belediye Plevne'de galibiyet sevinci yaşanıyor

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçında alınan galibiyetin mutluluğu yaşanıyor.

Tokat ekibi, 19. hafta maçında konuk ettiği Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi. Aldığı galibiyetle puanını 18'e çıkaran Tokat Belediye Plevne, ligde 12. sırada yer alıyor.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçına iyi başladıklarını söyledi.

Maçta iyi mücadele sergilediklerini anlatan Altan, "Maçın ilk iki setini aldık, 2-0 öne geçtik. Üçüncü seti ise kaybettik, 4. seti iyi bir oyunla aldık. Maçtan 3 puanla ayrıldık. Maça gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Eyüp Eroğlu ve yönetim kurulumuza bize her zaman destek oldukları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Alınan galibiyetin önemine vurgu yapan Altan, şunları kaydetti:

"Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş karşısında ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldık. Taktik çalışmalarımızın sonucunun sahada karşılığını aldık. İyi servis karşıladık ve hücum etmekte zorluk çekmedik, aynı zamanda rakibin hücumlarını iyi durdurduk. Önümüzdeki süreçte kritik maçlara çıkacağız, her biri final niteliğinde. Ligde kalmak için tüm enerjimizi, mücadelemizi vereceğiz."