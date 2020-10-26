Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak
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Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak

26.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:28

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medyadan bir video paylaşarak yerli otomobilde kullanılacak bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından "TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak" notuyla, "Batarya Teknolojilerimiz Hakkında Detaylar" konulu bir video paylaşıldı. Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı aktarılan videolu paylaşımda, "Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC ( Nikel Manganez Kobalt Oksit ) katodu kullanılacak." denildi.

"POUCH TİPİ HÜCRELER KULLANILACAK"

TOGG'un batarya paketinde iş ortağı olarak seçtiği Farasis'in geliştirdiği "NMC 811" kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğu belirtilen paylaşımda, "Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak." ifadeleri kullanıldı.

30 DAKİKANIN ALTINDA YÜZDE 80'E KADAR ŞARJ EDİLEBİLECEK

Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum batarya ömrü, performans ve güvenlik sağlanacağı bildirilen paylaşımda, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Otomobillerimiz 300+ ve 500+ km menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek."

Öte yandan, TOGG geçen hafta, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçtiğini duyurmuştu.

Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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Haber Yorumları (1)
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