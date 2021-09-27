TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye'nin yerli otomobil ( Togg )'un sosyal medya hesabından heyecanlandırıcı paylaşım geldi. "Bizi izlemeye devam edin" notuyla yapılan paylaşımda,çalışmaların tüm hızla devam ettiği belirtildi.

FABRİKA GİDEREK YÜKSELİYOR

Üretim sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor. Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.

2022 SONUNDA SERİ ÜRETİM BANDINDAN İNECEK

Yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretim bandından inmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

"Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt veren Bakan Varank, "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak" dedi.