Yerli otomobile Honda'dan transfer: Üretimin başına Murat Akdaş getirildi
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Yerli otomobile Honda'dan transfer: Üretimin başına Murat Akdaş getirildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu. 1997 yılından bu yana Honda'da çalışan Akdaş, son olarak Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

21.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:29

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, TOGG'da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildi. Verilen bilgiye göre, son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

MESLEK HAYATINA 1991'DE BAŞLADI

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi'nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

Yerli otomobile Honda'dan transfer: Üretimin başına Murat Akdaş getirildi

23 YILDIR HONDA'DA ÇALIŞIYORDU

Honda Türkiye'deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı. TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

Yerli otomobile Honda'dan transfer: Üretimin başına Murat Akdaş getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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