TOBB ve ATO'dan Bakan Pekcan'a Ziyaret

TOBB ve ATO'dan Bakan Pekcan'a Ziyaret

- Görüşme için gelenlerden görüntüler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve görüşmeye gelenlerle tokalaşma Görüşmeden görüntüler ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu...

- Görüşme için gelenlerden görüntüler
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve görüşmeye gelenlerle tokalaşma
Görüşmeden görüntüler ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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