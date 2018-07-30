TOBB ve ATO'dan Bakan Pekcan'a Ziyaret

- Görüşme için gelenlerden görüntüler

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve görüşmeye gelenlerle tokalaşma

Görüşmeden görüntüler ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.