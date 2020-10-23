Hisarcıklıoğlu: "Adalet ve güven duygusu bir ülkede ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile işçi ile işverenin yüzde 70 oranında anlaştığını bildirdi.