TMSF'nin yönettiği Royal Halı'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

27.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:07

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın katılımıyla, TMSF tarafından yönetilen Naksan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Royal Halı Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "FETÖ aidiyeti olanları hukuk çerçevesinde cezalandırdık" dedi.



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TMSF tarafından yönetilen Naksan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Royal Halı Fabrikası'ndaki toplu sözleşme imza törenine katıldı. Burada fabrikayı gezip yetkililerden bilgi alan Gülal, daha sonra basın açıklaması yaptı. Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti olan şirketlerin TMSF kayyımı tarafından yönetilmesine karar verildiğini söyledi. FETÖ aidiyeti olan şirketlerin hukuk çerçevesinde cezalandırıldığını dile getiren Gülal, "Şirketler milli servet, şirketler milletin malı, şirketleri cezalandıramayız. Dolayısıyla bu şirketler katma değerler üretmeye, istihdam üretmeye devam edecekler" dedi.



FETÖ'den alınan şirket sayısının 806 olduğunu kaydeden Gülal, şirketlerin yaklaşık 4 yıldır TMSF tarafından yönetildiğini aktararak, "Bunların öz kaynak büyüklüğü 25,9 milyar lira seviyesinde, aktif büyüklükleri 60,3 milyar lira seviyesindedir, istihdam sayımız ise 40 bin 667 seviyesindedir. Şirketler milli servet, şirketler milletin malı, şirketleri cezalandıramayız. Dolayısıyla bu şirketler katma değerler üretmeye, istihdam üretmeye devam edecekler. Bu politikayla şimdiye kadar bu şirketlere vaziyet ettik ve çok şükür bu şirketler genel olarak, öz kaynak olarak yüzde 42 seviyesinde aktif olarak da yüzde 40 seviyesinde büyüdüler ve bu süreçte büyümeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.



3 buçuk yıldır Naksan Holding grubunu yönettiklerini de hatırlatan Gülal, "Devraldığımızda şöyle bir vaziyet vardı. Bütün üretim faaliyetleri durmuş, hemen hemen 3-4 ay işçilerin alacakları ödenmemiş bir duruma vaziyet ettik. Dedik ki 'Buralar milli servet.' Buralara TMSF'nin kendi bankasından işletme sermayesi kredisi kullandırmak suretiyle işleme koyduk ve bu firmaları ayaklandırdık. Toplam olarak 3 bin 525 kişi çalışıyor. Hakikaten devraldığımız bilanço itibariyle zor durumda olan, borçlanması çok olan bir grupla karşı karşıya kaldık. Bugün bu şirketler TMSF kayyımında olmasaydı Naksan Grubu'nun ekonomik devamlılığını sağlaması mümkün değildi. Burada mukayese edeceğimiz rakam, cirolar ve aktif büyüklükleri itibariyle konuşmak istiyorum; 1,3 milyar lira ciroyla devraldık burayı. Tabii faaliyet durmuştu, bugün toplam grubun cirosu 2,46 milyar lira seviyesine ulaştı. Bugün itibariyle burada yüzde 54 seviyesinde ciro artışı oldu. Naksan Grubu bu süreçte aktif olarak 12 milyar lira seviyesine ulaştı. Yaklaşık yüzde 41 seviyesinde aktif olarak büyümesi gerçekleşti. Yine Naksan Plastik 2018'de 140 milyon lira faaliyet karı üretirken, bu yıl 197 milyon lira faaliyet karı üretti. Yine Royal Halı firmamız da ilk defa 2019 yılı içinde 6,6 milyon liralık faaliyet karı üreterek çalışmalarına devam etti" diye konuştu.



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da tarihi bir toplu iş sözleşmesi yaptıklarını kaydederek, "Tarihi bir toplu iş sözleşmesi yapıyoruz. Çünkü ilk defa sözleşme yapıyoruz. Bu toplu iş sözleşmesi bu şirketler için Gaziantep'te bir örnek. Burada kayıt dışı çalışma yok. Bütün çalışanlar kayıtlı. Bu toplu iş sözleşmesinin barış içinde imzalanması çok önemli. Bu şirketin bölgede varlığını devam ettirmesi çok önemli bizim için. Bütün önemlileri yan yana tarihi bir iş sözleşmesine imza atmış oluyoruz. 2 bin 500 civarında arkadaşımızın çalıştığı ve 2 bin 200'ünün toplu sözleşmeden yararlanacağı bir toplu iş sözleşmesini 3 yıllık süreyle imzalıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Gülal ve Arslan, toplu iş sözleşmesini imzaladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA