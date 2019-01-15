TMO ürünleri ePttAVM güvencesiyle satılacak

ANKARA - TMO ile PTT arasında yapılan protokolle yeşil mercimek ve nohut artık ePttAVM güvencesiyle satılacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi ile PTT arasında www.epttavm.com üzerinden ürün satılması amacıyla iş birliği protokolü gerçekleştirildi. TMO'da gerçekleştirilen protokol törenine TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katıldı. TMO satış büfelerinde yapılan perakende yeşil mercimek ve nohut satışlarına elektronik satışı da ekleyerek daha geniş bir kitleye ulaşmak istediklerini vurgulayan Güldal, "Bu yıl bizim için yeni ve şüphesiz oldukça önemli bir gelişme yaşandı. En son 25 yıl önce kurumumuz iştigal alanında yer alan bakliyat ürünlerinin alımı ve satımı konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildik. Türk halkı olarak bakliyatın önemini iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Enflasyonla Topyekun Mücadele programı kapsamında TMO ve PTT Müdürlüklerinin ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayan Güldal, "Fiyatlarımız piyasa genelinin yüzde 20 ile yüzde 40 altında satışa sunuluyor. 2018 yılında bakliyat üretiminde ciddi bir artış oldu. Yüzde 34 oranında nohut, yüzde 43 oranında yeşil mercimek üretimimiz arttı. Biz TMO olarak 96 bin ton gibi önemli miktarda nohutu üreticilerimizden almış olduk. Diğer yandan dünyada 2030 yılına kadar bakliyat tüketiminin yüzde 25 civarında artışı öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Arzu edilirse dünyaya açılacağız"

PTT Genel Müdürü Bozgeyik ise, 178 yıllık bir geleneğe sahip olan PTT ile 80 yıllık geleneğe sahip olan TMO'nun güçlerini birleştirerek ülkenin en ücra noktalarına bile ulaşabileceklerini vurguladı. Bozgeyik, "Bakanlarımızın riyasetiyle, hükümetimizin desteğiyle vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırma yönünde hayatını daha da ucuzlaştırıp daha ileriye taşıma adına neler yapabiliriz diye düşünüp ürettiğimiz projeyle; hububatlarımızı daha ucuza ve ülkemizin her köşesine ve arzu edilirse dünyaya ulaştırabileceğiz" dedi. Projenin burada kalmayacağını konuşmasında sık sık dile getiren Bozgeyik, "İki kurumunda fedakarlıklar yapıyor. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Dünyaya bunları nasıl açarız, diğer ülkenin piyasalarıyla nasıl rekabet ederiz bunun yollarını arayacağız" şeklinde konuştu. Bozgeyik, "Bu işbirliğinin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından PTT Genel Müdürü Bozgeyik ve TMO Genel Müdürü Güldal protokol için imzaları attı. Ardından Bozgeyik ve Güldal birbirlerine plaket ve hediye takdim etti.

Kaynak: İHA