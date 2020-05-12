TMO: "TMO kooperatif, birlik veya üretici örgütü değil, iktisadi devlet teşekkülü" Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, basında yer alan iddialara ilişkin, "kamu iktisadi teşekküllerinin kanun gereği kar payı ödeme veya zarar ettiğinde zararı üreticiden tahsil etmeleri"nin söz konusu olmadığını açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, basında yer alan iddialara ilişkin, "kamu iktisadi teşekküllerinin kanun gereği kar payı ödeme veya zarar ettiğinde zararı üreticiden tahsil etmeleri"nin söz konusu olmadığını açıkladı.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada farklı mülahazalarla TMO'nun fındık politikasına dair "vatana ihanet", "emek hırsızlığı" gibi ithamlarla beraber 24 TL'ye fındık satması eleştirilerek, üreticiye "kar payı dağıtması" yönünde söylemler yer aldığı belirtildi. Bu talihsiz açıklamalara karşı başta fındık üreticileri olmak üzere kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğduğu kaydedilerek, "TMO fındık alım fiyatlarını üretici maliyeti, ekonomik göstergeler, üretim miktarı, bir önceki yıl alım fiyatları, üretimin sürdürülmesini sağlayacak kar marjı gibi çok sayıda faktörü dikkate alarak belirlemektedir. Açıkladığımız fiyatlar, piyasa fiyatlarının belirli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için belirlenmiş referans fiyatlardır. Nitekim 2019 yılında Levant kalite için 16,50 TL/kg, Giresun kalite için 17,00 TL/kg alım fiyatı açıklanmış ve piyasa fiyatları da kısa sürede belirlenen fiyatların üzerine çıkmış, Karadenizli üreticilerimizin en az 1,5 milyar TL ilave gelir elde etmesi sağlanmıştır. TMO'nun açıkladığı fiyatların üreticiye zarar verdiği iddiası asla doğru değildir. Zira satışlarımızın açılması için üreticinin elindeki ürünün bitmesi beklenmiş, fındık ihracatının kesintisiz sürmesi için Mart Ayında yurt içi satışlarımız başlamıştır. Satış fiyatları, TMO'nun alım, muhafaza ve finansal maliyetleri yanında ülke ekonomisine sağlayacağı katkı sebebiyle, iç ve dış piyasalardaki gelişmeler takip edilerek belirlenmektedir. Mart ayında 51, Nisan ayında 135 olmak üzere toplam 186 alıcıya 46 bin ton kabuklu fındık satışı yapılmıştır. Mayıs ayında ise yine iç ve dış piyasalar yakından takip edilerek, ülkemiz ekonomisine ve özellikle ülkemiz döviz gelirine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerinin aktif olması ve işletme kapasiteleri ile sınırlı olmak kaydıyla sanayici-ihracatçılara 20 bin ton fındık satışı için 24 TL/kg fiyat belirlenmiştir. Başvuru sırasında yüzde 25 peşin ödeme yapılması şartını yerine getiren 81 firmadan talep gelmiş olup, tahsis süreci devam etmektedir. TMO, kooperatif, birlik veya üretici örgütü değil, iktisadi devlet teşekkülüdür. Kuruluşumuz kendine ait sermayesiyle alım, satış, ithalat ve ihracat faaliyetleri yürüterek üretici ve tüketici arasında denge sağlayan, piyasaları düzenleyen bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Kamu iktisadi teşekküllerinin kanun gereği kar payı ödeme veya zarar ettiğinde zararı üreticiden tahsil etmeleri söz konusu değildir. TMO, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de iç ve dış piyasaları yakından takip edecek, çiftçimiz ve ülke ekonomimiz yararına her türlü önlemi alacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA