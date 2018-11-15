TMO'nun Alım Kriterlerinin Revize Edilmesi İsteği

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım kriterlerini revize etmesini istedi.

Karan, yaptığı yazlı açıklamada, ofisin dönüm başına 50 kilogram alım miktarının yanı sıra yüzde 5 kırık ve yüzde 3 çürük kriterleri uyguladığını aktardı.

Çiftçilerin alım şartları nedeniyle fındık tesliminde mağduriyetler yaşadığını savunan Karan, "TMO fındık alımlarında kırık ve çürük oranlarında daha esnek davranmalı, üreticilerimiz tüccara muhtaç edilmemeli. Dönüm başına 50 kilogram olan alım miktarı da en az 75 kilograma çıkarılmalı." ifadelerini kullandı.

Karan, 2017 ürünü fındık alım sezonunda TMO'nun kriterlerini yeniden düzenlediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon da üreticilerimiz aynı sorunla karşı karşıya gelmiş ve çürük oranı yüzde 5, çatlak oranı ise yüzde 7'ye yükseltilmişti. Aynı duyarlılığın bu sezonda yapılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde üreticilerimiz tüccara mahkum edilecektir ve TMO'nun fındık alım kampanyasının bir anlamı kalmayacaktır. TMO yetkililerinden konuyla ilgili bir an önce karar alarak kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz."