Tire'de çalıştığı iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı İzmir'in Tire ilçesinde çalıştığı inşaat firmasına ait yaklaşık 80 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde çalıştığı inşaat firmasına ait yaklaşık 80 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasındaki malzemelerin eksildiğini fark eden iş yeri sahibi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Polis ekipleri, yaklaşık 20 günlük çalışma sonucunda hırsızlık zanlısı olarak iş yeri çalışanlarından İ.T'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA