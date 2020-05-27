Tire'de çalıştığı iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
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Tire'de çalıştığı iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde çalıştığı inşaat firmasına ait yaklaşık 80 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Tire'de çalıştığı iş yerinden malzeme çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
27.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:04

İzmir'in Tire ilçesinde çalıştığı inşaat firmasına ait yaklaşık 80 bin lira değerindeki inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasındaki malzemelerin eksildiğini fark eden iş yeri sahibi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polis ekipleri, yaklaşık 20 günlük çalışma sonucunda hırsızlık zanlısı olarak iş yeri çalışanlarından İ.T'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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