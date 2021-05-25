TİP Genel Başkanı Baş, İçişleri Bakanı Soylu'yu istifaya çağırdı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, hakkındaki iddiaların araştırılması için istifa etmesi gerektiğini savundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, hakkındaki iddiaların araştırılması için istifa etmesi gerektiğini savundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "ülkenin her yerinden kötü kokuların gelmeye başladığını, suç örgütü liderinin açıklamalarının Türkiye'nin gündemini oluşturduğunu" öne sürdü.

AK Partililerin, ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini koruduğunu iddia eden Baş, "Suç örgütleriyle mücadele etmesi gereken Bakan, doğrudan onların koruyucusu olmuş. Bunları söyleyen, bizzat o kurdukları düzenin bir dişlisidir." dedi.

Ülke için utanç verici olaylar ortaya dökülürken, iktidardan ses gelmediğini savunan Baş, Soylu'nun, katıldığı televizyon programında vatandaşların beklediği hiçbir soruya cevap vermediğini söyledi.

Baş, "Soylu, hakkındaki iddiaların araştırılması için derhal istifa etmeli, adalete teslim olmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen