TİM Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni - Ticaret Bakanı Pekcan (1)
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Kaynak: AA
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