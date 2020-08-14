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TİM bölge istişare toplantılarının ilki Orta Anadolu ile başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) pandemi sürecinde ihracatçı birliklerine destek olmak amacıyla 'TİM Bölge İstişare Toplantıları'na başladı.

TİM bölge istişare toplantılarının ilki Orta Anadolu ile başladı
14.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:36

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) pandemi sürecinde ihracatçı birliklerine destek olmak amacıyla 'TİM Bölge İstişare Toplantıları'na başladı. İlki Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ile gerçekleştirilen toplantı dizisi online olarak bölge bazında devam edecek.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihracatçıların sorunlarını ve taleplerini dinlemek ve destek vermek üzere online olarak 'TİM Bölgesel İstişare Toplantıları' düzenliyor. Pandemi sürecinde diğer bölgelerde de düzenlenecek olan toplantıların ilki Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ile gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan buluşmaya; TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve ihracatçı birlikleri başkanları katıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle toplantıda yaptığı konuşmada Mart ayından bu yana ülkelerin ekonomilerini ve ticaretini derinden etkileyen bir süreci yaşadıklarını belirterek, "Yılın ilk altı aylık döneminde ülkelerin ticaretini incelediğimizde Hindistan'ın ihracatı yüzde 24, Meksika'nın ihracatı yüzde 20, ABD'nin ihracatı ise yüzde 16 düştü. Bu yılın ilk altı ayında ithalat tarafında ise Hindistan'da yüzde 31, Güney Afrika'da yüzde 25, Arjantin'de yüzde 20, Meksika'da yüzde 20 düşüş yaşandı. Birçok uluslararası kuruluş dünya ekonomilerinde ikinci dünya savaşından bu yana en derin daralmanın yaşanmasını bekliyor. S&P, 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,8 daralmasını beklerken Fitch, yüzde 4,6, IMF ise dünyada yüzde 4,9 küçülme bekliyor. Tüm bu beklentiler, 2008-2009 küresel finansal krizinin etkilerinin neredeyse üç katının yaşanacağı anlamına geliyor. Ülkemiz ihracatı ise bu zorlu süreçten alnının akıyla çıkmayı başardı. Normalleşmenin dünyada ve ülkemizde hız kazandığı haziran ayıyla birlikte, ülkemiz ihracatı normalleşmekle kalmayıp normalin de üzerinde ihracat rakamlarına ulaştı. Öyle ki, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 35'in üzerinde artış gösteren ihracatımız, temmuz ayında Haziran'a göre yüzde 11,5'lik artışla bu başarısını sürdürdü. Dünya ülkelerine baktığımızda salgından ihracatı en az etkilenen ülkeler arasındayız. Önümüzdeki süreçte ülkemizin 'Güvenilir Tedarikçi Liman' konumuyla rekorlara koşmaya devam edecek" dedi.

"Orta Anadolu'da ihracat başarılı bir seyir izledi"

TİM olarak ihracatçılar için rakip ve hedef ülkelerdeki güncel gelişmeleri, fırsat ve riskleri yakından takip ettiklerini söyleyen Gülle, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan ihracatla ilgili şunları kaydetti: " Orta Anadolu İhracatçı Birliklerimizden yapılan ihracat da haziran ve temmuz aylarında başarılı bir seyir izledi. Orta Anadolu İhracatçı Birliğimiz haziran ayında ihracatını mayıs ayına göre yüzde 26 artırarak 1 milyar 234 milyon dolarlık ihracata ulaştı, Temmuz ayında ise Haziran'a göre yüzde 10'luk artışla 1 milyar 359 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ülkemiz ihracatının yüzde 10'undan fazlası Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri -OAİB tarafından gerçekleştirildi. OAİB bünyesindeki tüm ihracatçılarımızı rakamlardaki bu başarılı seyir adına tebrik ediyor, ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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