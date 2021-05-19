TİM Başkanı İsmail Gülle'den GAİB'e ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'ın hazır bulunduğu ziyarette TİM Başkanı İsmail Gülle başarılarından dolayı bölge ihracatçılarını kutladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci gerçekleştirilen görüşmede; bölge ihracatı, Birlik faaliyetleri, yürütülmekte olan Doku Kumaş Tasarım Yarışması ve tekstil sektörü ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gülle ile hububat sektörü ve yapımı devam eden Artuklu Üniversitesi GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi hakkında bilgiler paylaşırken, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, halı sektörü için MEB ve GAÜN ile ortaklaşa sürdürülen eğitim çalışmaları ile sektörel gelişmeleri aktardı. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise, sektörün bölgedeki son durumu ve yıl sonu hedefleri hakkında konuştu.

Türkiye'nin, halı ihracatında dünyanın en önemli merkezi haline geldiğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da, bazı Türki Cumhuriyetlerin Türk mallarına ve özellikle halıya yönelik uyguladığı yüksek vergilerin sıfırlanması konusunda TİM Başkanı Gülle'den destek istedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve özellikle Gaziantep'ten gerçekleştirilen ihracatın ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, bölge ihracatçılarını kutlayarak 2021 yılı sonunda yeni rekorlar beklediklerini de ifade etti. Gerçekleştirilen görüşme sonrası TİM Başkanı ile GAİB Başkanları Gaziantep sanayisinde öne çıkan fabrikalara ziyaretler gerçekleştirdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı